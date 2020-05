Kleine Schwester von einem großen Star

Hast du eine große Schwester oder einen großen Bruder? Vielleicht versteht ihr euch gut und spielt oft miteinander. Das muss aber nicht immer so sein. Bestimmt gibt es auch mal Krach und du bist genervt.

So geht es auch der Sängerin Noah Cyrus. Sie ist 20 Jahre alt und hat eine berühmte ältere Schwester: Die Schauspielerin und Sängerin Miley Cyrus. Einen solchen Star in der Familie zu haben, sei gar nicht einfach, hat Noah in einem Video im Internet erzählt: „Ich fühlte mich immer so, als wäre ich diese Person, um die sich niemand gekümmert hat.“