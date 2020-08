Kletterer und Sprinter auf großer Fahrt

Einige kommen hohe Berge supergut hinauf. Andere sind richtig schnell im Sprint auf geraden Wegen. Beim berühmtesten Radrennen der Welt müssen sich die Profis auf verschiedensten Strecken beweisen. Es heißt Tour de France nd findet vor allem in unserem Nachbarland Frankreich statt.

Startpunkt ist am Samstag die Stadt Nizza. Sie liegt am Meer, einige Berge sind jedoch direkt dahinter. Deshalb müssen die Rennrad-Fahrer auch schon am Anfang einige Berge hinauf und hinunter. 156 Kilometer sind sie am ersten Tag unterwegs.