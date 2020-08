Klitzekleines Zuhause

Auf 14 Quadratmetern gibt es ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Es ist ganz klein und doch ein Zuhause! Ein Paar hat sich in der Stadt Oberursel im Bundesland Hessen ein klitzekleines Häuschen zu einer Mini-Villa umgebaut. Früher war es ein Stromhäuschen. Darin wurde Strom so umgewandelt, dass die Häuser in der Stadt ihn nutzen konnten.

Heute wird das Häuschen dafür nicht mehr gebraucht.

Es ist 14 Quadratmeter groß. Das ist nur etwas größer als drei Tischtennisplatten. Trotzdem gibt es ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Bad. Und das auf drei Etagen! „Es ist das kleinste freistehende Haus Deutschlands“, sagt der Bewohner.