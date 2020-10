Klopapier oder Briefmarke? Beides!

Erinnerst du dich noch? Vor einigen Monaten war Klopapier in den meisten Läden ausverkauft. Viele hatten Sorge, in Corona-Zeiten bald keins mehr zu bekommen. Deshalb hatten sie große Mengen besorgt. Darüber wurden dann wiederum viele Witze gemacht.

Daran erinnert jetzt auch die Post in unserem Nachbarland Österreich. Sie bringt eine neue Briefmarke heraus, und die ist auf Klopapier gedruckt. Zu sehen ist darauf unter anderem das Coronavirus und ein Baby-Elefant. Denn so groß wie der ist, soll auch der Abstand zwischen den Menschen sein. Die Idee mit dem Elefanten kennen viele Leute in Österreich. Bei uns sollen die Leute sogar noch etwas mehr Abstand halten.