Konzert im Heißluftballon

Aus einem Heißluftballon hat man einen tollen Ausblick. Normalerweise schwebt er langsam und ganz leise über Baumwipfel und Dächer.

Am Dienstagabend war so ein Ballon über der Stadt Cloppenburg im Bundesland Niedersachsen zu sehen. Doch leise war es nicht. Denn aus dem Korb des Ballons tönte Musik! Der Grund: An Bord des Ballons befanden sich zwei Musiker und eine Musikerin. In rund 300 Metern Höhe spielte die kleine Band ein Konzert für die Menschen in Cloppenburg. Das ist doppelt so hoch wie ein großes Windrad.