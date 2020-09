Kratzspuren können Täter überführen

Oft ist nach einem Verbrechen schnell klar, wer der Täter ist. Vielleicht gesteht er die Tat von selbst. Oder die Ermittler haben genug Beweise. Zum Beispiel, wenn jemand bei der Tat erwischt wird. Aber manchmal ist es komplizierter.

Eine solche Methode ist die DNA-Analyse. Die DNA ist wie ein winziger Faden in jeder einzelnen Zelle eines Lebewesens. Jeder von uns Menschen hat einen anderen Faden, also eine andere DNA. Manchmal hinterlassen Täter auch am Tatort DNA, zum Beispiel durch Kratzspuren, Hautschuppen oder Haare.