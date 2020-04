Laternen für einen Geburtstag

Im Land Südkorea in Asien hängen viel Laternen, um den Geburtstag von Buddha zu feiern. Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Laternen aus Papier baumeln in diesen Tagen im Land Südkorea. In dem Land in Asien haben die Leute damit viele Plätze geschmückt. Wenn es dunkel wird, erleuchten die Laternen die Nacht.

Die Laternen stehen für eine besondere Blume: die Lotosblume. Lotos wächst im Wasser und erblüht über der Wasseroberfläche in Rosa oder Weiß. Die Lotosblume ist ein wichtiges Zeichen im Buddhismus. Das ist eine Religion mit Millionen Gläubigen, vor allem in Asien.