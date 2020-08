Lieber Masken als Blinker

Tim Bendzko sang am Samstag vor mehr als 1000 Menschen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Es war ein ganz besonderes Konzert für Tim Bendzko und seine Zuhörer. Der Popstar sang am Samstag in einer Halle in der Stadt Leipzig vor mehr als 1000 Menschen.

Das ist in der Corona-Zeit schon lange nicht mehr passiert. Denn Fachleute glauben, dass die Gefahr groß ist, sich bei solchen Veranstaltungen mit dem Virus anzustecken. Für Künstler und Künstlerinnen sowie Veranstalter und Veranstalterinnen ist das Geld aus Ticket-Verkäufen aber sehr wichtig.

Am Samstag sollte nun überprüft werden, wie ein sicheres Konzert trotz Corona aussehen kann. Alle Zuhörer trugen etwa Masken. Vorher wurde gemessen, ob sie Fieber haben. Forscher und Forscherinnen untersuchten alles ganz genau.