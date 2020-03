Feldhasen : Mal ganz groß, mal ganz klein

Regungslos liegt ein Feldhase ganz dicht am Boden in einem Feld, damit er nicht erkannt wird. Foto: ZB/Patrick Pleul

Wisst ihr, wie sich ein Feldhase vor Gefahr schützt?

Wittert er Gefahr, duckt der Feldhase sich. Er legt die Ohren an und macht sich ganz flach. So kann er nicht so gut gesehen werden. Kommt der Feind allerdings so nah, dass sich der Hase nicht mehr verstecken kann, flüchtet er. Dabei ändert er ständig die Richtung, um seinen Verfolger zu verwirren.