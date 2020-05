Mario Götzes zweiter Abschied

Mario Götze saß in dieser Saison oft auf der Ersatzbank. Foto: Bernd Thissen/dpa

Auch am Samstag saß er nur auf der Ersatzbank. Der Fußballer Mario Götze kann momentan bei seinem Verein Borussia Dortmund nicht so recht zufrieden sein. Oft wurde er in dieser Saison nur eingewechselt.

Oder er durfte gar nicht mitspielen.

Nun gab der Verein bekannt: Mario Götze und Borussia Dortmund werden sich am Ende der Saison trennen. Zu welchem Verein der Angreifer wechselt oder wie es sonst für ihn weitergeht, ist noch unklar.

Mario Götze verlässt Borussia Dortmund schon zum zweiten Mal. Vor sieben Jahren war er zum FC Bayern München gewechselt. Bei der Weltmeisterschaft ein Jahr später schoss er für Deutschland das entscheidende Tor im Finale. Schließlich kam er nach Dortmund zurück.