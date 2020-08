Maske auf im Klassenzimmer?

In einigen Bundesländern wird darüber gesprochen, wo Masken getragen werden müssen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Am Montag heißt es für einige Schülerinnen und Schüler: Die Ferien sind vorbei! In Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin geht es wieder los. In der deutschen Hauptstadt gibt es jetzt Streit. Es geht dabei auch um Masken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Denn einige Eltern machen sich große Sorgen: Wegen der Corona-Krise sollten Lehrer und Schüler auch im Klassenraum eine Maske über Mund und Nase tragen, fordern sie. Sonst wäre das Risiko für eine Ansteckung mit dem Virus zu groß. Bisher müssen die Masken nur außerhalb des Klassenraums getragen werden, auf dem Weg zur Toilette etwa.