Mehr Coaches für „The Voice“

Nico Santos ist zum ersten Mal Coach bei „The Voice of Germany“. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Nico Santos will unbedingt gewinnen. Denn der Sänger ist neuer Coach in der Fernseh-Show „The Voice of Germany“. Dafür werden gerade die nächsten Folgen gedreht. „Ich brenne“, sagte Nico Santos Reportern.

Damit meint er, dass er ganz wild auf seine Aufgabe ist: „Ich freue mich am meisten darauf, Talente zu entdecken und so zu fördern, wie ich gefördert worden bin.“