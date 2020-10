Mehr Geld für die Arbeit

Viele Menschen können sich bald über mehr Geld für ihre Arbeit freuen. Dazu gehören zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger, Aufpasser im Gefängnis, Mitarbeiter in Behörden, Erzieherinnen oder Müllwerker.

Wie viel Geld sie künftig bekommen sollen, darüber war lange verhandelt worden. Am Sonntag hieß es: Es gibt eine Einigung. Zwar steigt für alle die Bezahlung, doch es werden auch Unterschiede gemacht. So soll die Steigerung für einige Berufe höher sein als für andere. Das gilt besonders für Jobs, mit denen eher nicht so gut verdient wird.