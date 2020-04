Mit Bällen in Becher werfen

Wenn du die Becher im Dreieck aufstellst, fallen sie nicht so schnell um. Foto: Mariana Friedrich/dpa.

Es klang ja erst mal cool: Mama und Papa arbeiten von zu Hause aus und die Schulen sind zu. Aber wenn auch die Schwimmbäder und Kinos geschlossen sind und wir unsere Freunde nicht besuchen dürfen, wird es schnell langweilig.

Was also tun mit all der Freizeit?