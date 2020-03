Mit dem Arzt reden, ohne ihm nahezukommen

Arzt und Patientin können sich über Video unterhalten, statt das jemand im Wartezimmer sitzen muss. Foto: -/Vodafone/dpa.

Jemand hat Fieber und Bauchweh. Eigentlich würde der Kranke nun zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Manchmal ist das aber nicht so einfach, etwa jetzt in der Corona-Zeit. Denn wenn viele Leute im Wartezimmer herumsitzen und dann alle auch noch den Arzt treffen, kann sich das Coronavirus leichter verbreiten.</p><p>Ein Videochat soll Ärztinnen und Ärzten helfen, ihre Patienten zu sehen, ohne ihnen nahezukommen. Das funktioniert über das Internet. Das System heißt EmergencyEye das heißt so viel wie Notfall-Auge. Es funktioniert über das Smartphone der Patienten und den Computer des Arztes. So kann der Arzt sehen und hören, wie es dem Menschen geht.

