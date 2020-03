Mit dem Auto ins Kino rollen

Viele Parkplätze und eine Leinwand: Das ist ein Autokino. Foto: Andreas Arnold/dpa.

In diesem Kino darf man Dinge, die in anderen Kinos nicht gerne gesehen sind: die Füße hochlegen, sich unterhalten oder sein Haustier mitbringen zum Beispiel. Denn wer hier einen Film guckt, sitzt in seinem eigenen Auto.

Die Idee des Autokinos kommt aus dem Land USA. Vor genau 60 Jahren eröffnete auch das erste Autokino in Deutschland, und zwar nahe Frankfurt im Bundesland Hessen. Auf dem Parkplatz dort ist Platz für mehrere Hundert Autos. Dann steht da eine große Leinwand, wie im normalen Kino auch. Den Ton des Films empfängt man über das Radio.