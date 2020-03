Mit dem Bagger Sandhügel schützen

Um die seltenen Binnendünen zu erhalten, werden bestimmte Pflanzen ausgegraben. Foto: Sina Schuldt/dpa.

Am Meer sieht man sie häufig: Hügel aus Sand. Sie werden Dünen genannt. Doch sie sind auch mitten in Deutschland zu finden, also weit weg vom Meer. Sie heißen Binnendünen.

Diese seltenen Sandflächen sind besondere Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Hier leben zum Beispiel Tierarten wie Zauneidechsen und Wildbienen. „Auch einige Vogelarten zieht es zu den offenen Sandflächen“, sagt ein Fachmann.