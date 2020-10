Mit dem Rennwagen einen Rekord jagen

Lewis Hamilton wird von seinem Team bejubelt. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa

Jubelnd warf Lewis Hamilton seinen Pokal in die Luft. Denn am Sonntag feierte der Rennfahrer seinen 91. Sieg in der Formel 1. Das ist nicht irgendeine Zahl, sondern eine ganz besondere! Denn so oft hatte bisher nur ein anderer Fahrer gesiegt: Michael Schumacher aus Deutschland.

„Es war für mich eine Zahl, von der ich immer dachte, dass sie nie eingestellt oder sogar übertroffen wird“, sagte der deutsche Rennfahrer Sebastian Vettel zum 91. Sieg von Lewis Hamilton. Der Sieger aus dem Land Großbritannien bekam sogar einen Helm überreicht, mit dem früher Michael Schumacher Rennen fuhr.