Mit dem Schiff zur Weltmeisterschaft

Vor 90 Jahren stand die erste Weltmeisterschaft im Fußball an: Da wollten doch bestimmt alle Länder gerne dabei sein. Von wegen! Der Fußball-Weltverband Fifa hatte sogar Probleme, genug Länder zu überzeugen.

Das Turnier wurde im Jahr 1930 in dem Land Uruguay in Südamerika ausgetragen. Das war auch einer der Gründe, warum so wenige Teams mitmachten. Denn zu dieser Zeit konnte man noch nicht einfach so mit dem Flugzeug nach Amerika fliegen.