Mit einer Schwimmplattform ans Ziel

Dieses Bauteil wird vorsichtig zu der neue Brücke über den See geschleppt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa.

Dieses Bauteil ist fast 100 Meter lang. Und es wiegt 300 Tonnen. Ungefähr 1900 große Turnmatten wären zusammen so schwer. Genau so ein Teil musste am Mittwoch schwimmen! Denn es wurde für eine neue Autobahnbrücke gebraucht.

Die Brücke führt über einen See im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Um das Bauteil an die richtige Stelle zu setzen, mussten spezielle Rollwagen das Mittelstück vorab Zentimeter für Zentimeter vom Ufer auf eine schwimmende Plattform im Wasser schieben. Allein dafür brauchten Fachleute mehrere Wochen. Schließlich musste das sehr vorsichtig und langsam passierte.