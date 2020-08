Mit Vorsprung in das nächste Spiel

Serge Gnabry schoss gegen Chelsea schon zwei Tore. Foto: Paul Terry/CSM via ZUMA Wire/dpa

Da sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Am Samstag spielt die Fußballmannschaft von Bayern München gegen den FC Chelsea. Die Partie gehört zum Turnier Champions League Im Hinspiel haben die Bayern schon 3:0 gewonnen. Sie haben also sehr gute Chancen, in die nächste Runde zu kommen. Fußballer Serge Gnabry hatte in diesem Spiel zwei Tore geschossen. Auch im letzten Spiel zur Vorbereitung auf die Partie am Samstag schoss er ein Tor.

Er ist also gut drauf.