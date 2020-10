Mitreden, wenn's um die Schule geht

Wer zur Schule geht, darf meist erst mal wenig mitbestimmen. Im Klassenraum gelten die Regeln der Schule. Den Unterricht machen die Lehrer. Von Politikerinnen und Politikern kommen Beschlüsse wie die Maskenpflicht.

Fast alle Bundesländer haben eine eigene Schülervertretung. Diese Gruppen schicken jedes Jahr Mitglieder zum Treffen der Bundesschülerkonferenz. In diesem Jahr werden weniger Leute vor Ort sein als normal. Dafür werden einige über Videokonferenzen zugeschaltet. So wollen die Schüler gemeinsam über wichtige Themen diskutieren. Dieses Jahr geht es etwa um Schulalltag und Abschlussprüfungen während der Corona-Krise. Thema ist aber auch, ob die Schulen gut mit Bussen und Bahnen zu erreichen sind.

Torben Krauß erklärt, wie bei der Versammlung gearbeitet wird: Erst mal bekommen die Teilnehmer Infos zu den Themen. „Dann ist es so, dass wir meistens in kleineren Gruppen zusammenkommen.“ Was dort besprochen wird, wird dann noch einmal in größerer Runde diskutiert. Zum Schluss müssen sich die Teilnehmer auf eine schriftliche Erklärung einigen. Diese wird an die Politik und die Medien weitergegeben. So sollen möglichst viele von den Vorschlägen der Schüler erfahren und deren Meinung bei Entscheidungen beherzigen.