Nackt vor dem Präsidenten

Der Präsident von Brasilien bekam während einer Videokonferenz mehr zu sehen als geplant. Foto: Marcos Correa/Palacio Planalto/dpa

Achtung, Mama ist gerade in einer Videokonferenz! Vielleicht bist in letzter Zeit auch schon mal versehentlich ins Bild gelaufen, wenn Mama oder Papa von zu Hause aus gearbeitet haben. Seit einigen Wochen finden viele Treffen online per Video-Chat statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei passieren manchmal echt lustige Pannen!