Naturwissenschaften für alle verständlich

Mai Thi Nguyen-Kim findet, dass alle Leute über Naturwissenschaften Bescheid wissen sollten. Foto: Linda Meiers/WDR/dpa

Mathe, Deutsch, Englisch, Kunst: In der Schule hast du Unterricht in vielen verschiedenen Fächern. Auch Biologie, Physik und Chemie stehen meist an weiterführenden Schulen auf dem Stundenplan. Diese Fächer gehören zu den Naturwissenschaften.

Trotzdem lernen Schülerinnen und Schüler nicht genug über wissenschaftliches Arbeiten - das findet zumindest die Chemikerin Mai Thi Ngyuen-Kim.

Die Expertin meint: In der Corona-Krise sei es ein besonders großes Problem, dass viele Leute nicht genug über Naturwissenschaften wüssten. Sie könnten Nachrichten über das Virus oft nicht gut einschätzen oder würden deshalb falschen Behauptungen glauben.