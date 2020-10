Neue Namen beim FC Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting (hinten) und Buona Sarr sind neu beim FC Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa

Choupo, Roca oder Sarr: Selbst manche Fußball-Fans denken bei diesen Namen nicht sofort an den FC Bayern München. Am Donnerstagabend standen die Fußballer Eric Maxim Choupo-Moting, Marc Roca und Bouna Sarr aber in München auf dem Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Und sie waren nicht die einzigen neuen Gesichter im Trikot des FC Bayern.

Der Verein gewann im DFB-Pokal mit 3:0 gegen den 1. FC Düren. Dabei setzte Trainer Hansi Flick mehrere neue oder junge Spieler ein. Eric Maxim Choupo-Moting schoss sogar zwei Tore. Stars wie Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Serge Gnabry bekamen eine Pause. Das hat auch damit zu tun, dass momentan alle paar Tage ein Spiel ansteht.