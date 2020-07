Neue Regeln, die nicht allen gefallen

Mal war er Präsident, mal Chef der Regierung: Seit 20 Jahren ist Wladimir Putin in Russland an der Macht. Und vielleicht kommen noch viele Jahre dazu. Dafür werden nun extra die Regeln geändert. Denn eigentlich hätte Wladimir Putin nicht noch einmal bei einer Wahl antreten können.

So ist das in der Verfassung des Landes festgeschrieben. Doch dieses Gesetz wird jetzt geändert. Das ist das Ergebnis einer großen Abstimmung im Land.

So kann Wladimir Putin bei den nächsten Wahlen noch mal antreten. Das ist aber nicht die einzige Stelle, die in dem Gesetz geändert werden soll. Zu den Änderungen zählt zum Beispiel auch, dass Rentner mehr Geld erhalten. Andere Menschen stehen durch die Veränderung nicht besser da. So soll im neuen Grundgesetz etwa stehen, dass es die Ehe weiterhin nur zwischen Frau und Mann geben darf. Anders als in Deutschland darf also etwa ein Mann keinen anderen Mann heiraten.