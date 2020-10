Neuer Trainer, alte Probleme

Wenn Fußball-Mannschaften oft verlieren, wird das meist als erstes für den Trainer ein Problem. Es ist schließlich einfacher, einen Trainer auszutauschen als eine ganze Mannschaft.

So lief das auch beim Bundesliga-Verein Schalke 04. Seit Januar hatte das Team in der Bundesliga kein Spiel mehr gewonnen. In der neuen Saison gab es zwei deutliche Niederlagen gegen Bayern München und Werder Bremen.