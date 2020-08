Nicht ohne eine Maske

Haben alle eine Maske auf? An Bahnhöfen und in Zügen soll das jetzt mehr kontrolliert werden. Foto: Oliver Berg/dpa

In Zügen und an Bahnhöfen der Deutschen Bahn müssen wir in der Corona-Krise Masken tragen. Aber nicht alle Leute halten sich daran. Das kann für andere Fahrgäste gefährlich werden. Denn mit dem Mund-Nasen-Schutz schützt man vor allem andere Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

Deshalb will die Bahn ab September extra Sicherheitsleute einstellen, die in den Zügen kontrollieren sollen. Aber auch die Schaffnerinnen und Schaffner passen auf. Sie sollen nach Leuten suchen, die ihre Maske nicht tragen. Die müssen dann in manchen Fällen am nächsten Bahnhof aus dem Zug aussteigen. Auch die Haltestellen werden strenger kontrolliert.