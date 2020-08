Nicht so viel sitzen

In der Schule und auch zu Hause sitzen wir sehr viel. Foto: Marijan Murat/dpa

In der Schule, beim Essen und auch beim Fernsehen: Immer sitzen wir! Wer länger als viereinhalb Stunden am Tag sitzt, ist ein sogenannter Dauersitzer. Eine Umfrage von Forschern hat ergeben, dass in Deutschland mehr als die Hälfte aller Leute solche Dauersitzer sind.

Zu lange sitzen ist aber gar nicht gesund, sagen die Forscher. Wenn man sich nämlich zu wenig bewegt, kann man krank werden. Beim Sitzen verbraucht der Körper nämlich weniger Energie. Der ganze Körper fährt einen Gang runter. Das kann gefährlich fürs Herz werden. Aber auch für die Beine und den Rücken ist langes Sitzen nicht so gut.