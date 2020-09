Nilpferd-Oma feiert Geburtstag

Mae Mali ist 55 Jahre alt geworden. Sie hat zu ihrem Geburtstag eine Torte aus Früchten und Gemüse bekommen. Foto: -/Khao Kheow Open Zoo/dpa

Die Zoo-Besucher am Gehege von Mae Mali sangen „Happy Birthday“. So gratulierten sie dem Nilpferd-Weibchen zum 55. Geburtstag. Damit ist Mae Mali das älteste Nilpferd in ganz Thailand. Thailand liegt auf dem Kontinent Asien.

