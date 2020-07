Noch ein kleiner Blitz

Usain Bolt hat seiner Tochter den Namen Olympia Lighting gegeben. Übersetzt: Olympia-Blitz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Ein kurzes Leuchten am Himmel, und schon ist der Blitz wieder weg. Ein englisches Wort für Blitz lautet bolt. Der Nachname eines berühmten Sprinters passt daher super: Usain Bolt. Schließlich war er bei seinen Rennen blitzschnell unterwegs.</p><p>Der Superstar hat bei Olympischen Spielen viele Goldmedaillen gewonnen. Auch Weltmeister wurde er oft. Mittlerweile hat Usain Bolt als Leichtathletik-Profi aufgehört. Vor Kurzem kam seine kleine Tochter auf der Welt.</p><p>Der Nachname Bolt reichte dem früheren Läufer aber anscheinend nicht aus. Im Internet verkündete er nun den Vornamen seiner Tochter: Olympia Lightning. Lightning st ein anderes englisches Wort für Blitz. Manchmal sagt man auch lightning bolt zusammen. Man könnte den Vornamen des Mädchens also mit Olympia-Blitz übersetzen. Ob sie auch mal so blitzschnell sein wird wie ihr Papa?

