Nur gucken und nicht anfassen!

Wenn du im See schwimmst, tauchen sie manchmal einfach auf. Strahlend weiß gleiten Schwäne elegant über das Wasser. Sie haben oft wenig Angst vor Menschen. Manchmal betteln sie sogar um Futter.

Besonders der Schwan-Vater bewacht die Gegend. Er schwimmt dann ganz besonders stolz durchs Wasser. Seine Flügel stellt er dabei wie zwei Segel an der Seite seines Körpers auf.

Das soll andere Schwäne, aber auch Menschen fern halten. Die Tiere können auch angreifen, wenn man sie nicht in Ruhe lässt. Am besten bewundert man sie also aus sicherem Abstand.