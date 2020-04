Ostern feiern trotz leerer Kirche

Eine Kamera überträgt den Gottesdienst ins Internet, weil niemand in die Kirche kommen darf. Foto: Uli Deck/dpa.

Vorne steht ein Pfarrer und hält seine Predigt. Doch niemand sitzt in den Bänken, um ihm zuzuhören und zu beten. Der große Raum ist leer. So war es am Karfreitag in vielen Kirchen. Sogar beim Oberhaupt der katholischen Kirche, dem Papst, war das so.

Dabei ist doch für Christen Ostern das wichtigste Fest im Jahr. Es erinnert an den Glauben, dass Jesus vom Tod wieder auferstanden ist. Der Besuch eines Gottesdienstes am Karfreitag oder in der Osternacht gehört also für viele dazu. Doch das ist in diesem Jahr nicht möglich wegen des neuen Coronavirus. In einer Kirche lässt sich nicht genug Abstand halten.