Pass auf deine Erdbeeren auf

Auf seine Geldbörse, das Smartphone oder das Fahrrad sollte man immer gut aufpassen. Es könnte ja sein, dass Diebe unterwegs sind. Doch manche Leute haben es wohl auch auf ganz andere Sachen abgesehen.

Was man mit so vielen Erdbeeren auf einmal will, wussten die Beamten auch nicht so recht. „Viel Kuchen machen“, sagte ein Polizeisprecher.