Paten für Bäume gesucht

Pflanzen in der Stadt fehlt manchmal Wasser. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Jede Stadt ist schöner, wenn sie nicht nur aus Häusern und Straßen besteht. Dazwischen ein paar Bäume oder Blumen: Dann sieht man noch etwas anderes als etwa Beton und Glas. Außerdem verbessern Bäume die Luft.

Deswegen haben sich einige Städten Patenschaften für Bäume oder Beete ausgedacht. Man kann sich etwa einen Baum aussuchen, um den man sich kümmern möchte. Damit erklärt man sich bereit, dem Baum ab und zu Wasser zu geben oder ihn von Müll zu befreien. Andere Paten pflanzen auch Blumen an.

Solche Patenschaften gibt es zum Beispiel in den Städten Frankfurt am Main und Nürnberg. Auch an anderen Orten rufen Naturschützer zum Gießen von Stadtbäumen auf.