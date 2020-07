Per Video mit dem Arzt sprechen

Im Internet statt in der Praxis: Auch so können Ärzte und Ärztinnen ihren Patienten helfen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Zu einem Arzt gehen und zwischen anderen Kranken im Wartezimmer sitzen? Besonders in der Corona-Krise wollen viele Menschen das offenbar lieber vermeiden. Schließlich könnte man sich dort vielleicht anstecken.

Wohl auch deshalb haben in der Stadt Berlin in den vergangenen Wochen mehr Menschen Video-Sprechstunden genutzt. Sie haben sich also über ein Video-Telefonat von ihrem Arzt beraten lassen, anstatt in die Praxis zu gehen.