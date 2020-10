Postkarte aus einer anderen Zeit

Aus dem Urlaub schreibt man auch heute noch gerne Postkarten. Auf der Vorderseite ist ein Foto etwa vom Strand, auf der Rückseite liebe Grüße an Oma und Opa. Spätestens nach ein paar Wochen kommt die Karten dann meist an.

51 Jahre sollte es auf keinen Fall dauern! So lange soll aber eine Postkarte gebraucht haben, die nun in einem deutschen Kloster angekommen ist.

Auf dem Weg aus der Stadt Rom in Italien in das Bundesland Bayern muss sie irgendwo stecken geblieben sein. Ein Aufkleber klebt über der Stelle, an der die Adresse steht. Darauf ist geschrieben: „nachadressiert wg. unkorrekter Anschrift“. Offenbar waren die Angaben nicht ganz richtig. 51 Jahre sind trotzdem eine ziemlich lange Wartezeit.