Präsident mit Maske

Das ist ein seltenes Bild: Donald Trump, der Präsident der USA, trägt eine Maske. Bisher hatte der Präsident das kaum getan. Ihm wurde deswegen vorgeworfen, ein schlechtes Vorbild zu sein. Denn auch im Land USA wird empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

In dem großen Land haben sich in letzter Zeit wieder viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Als der Präsident am Freitagabend ein Krankenhaus besuchte, trat er mit Maske vor die Kameras.