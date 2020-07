Probe im Schlachthof

Für die Schweine ist die Nachricht nicht so gut. Doch eine Menge Leute sind froh, dass es in dem großen Schlachthof langsam weitergeht. Der war geschlossen, weil sich dort viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

In der Fabrik werden eigentlich jeden Tag Tausende Schweine getötet und in Stücke zerlegt. Das Fleisch kommt dann etwa in die Supermärkte zum Verkauf.