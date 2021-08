Erziehung : Psychologen gegen Tipps an Volksfreund-Leser, wie sie mit der Angst ihrer Kinder umgehen können

Trier TV-Telefonaktion: Drei Expertinnen geben Tipps, wie Eltern mit Ängsten von Kindern umgehen können.

Was können Eltern tun, um Kindern Ängste zu nehmen? Wo können sie sich hinwenden, wenn die Angst immer größer wird? In einer Telefonaktion des Volksfreund haben Leser die Möglichkeit bekommen, mit Expertinnen über solche Fragen zu sprechen. Hier sind einige Beispiele und die dazugehörigen Antworten:

Tanja Herz, Diplom-Sozialpädagogin in der Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in Saarburg: „Der Tod eines Elternteils ist wohl die schlimmste und traurigste Erfahrung, die einige Kinder machen müssen. Durch den Tod des Vaters der Klassenkameradin ihrer Tochter wird dem Kind die reale Gefahr bewusst. Sie hat Angst, dass auch sie einen Elternteil verlieren könnte. Versichern Sie ihr, dass Sie gut auf sich und Ihre Familie Acht geben, etwa im Straßenverkehr oder beim Reisen. Sagen Sie ihr, dass bei den anderen Kindern in der Klasse und in ihrer Familie, Mama und Papa leben. Erklären Sie, dass auch sie eines Tages sterben werden, dass das jedoch in den allermeisten Fällen erst dann geschieht, wenn sie selbst erwachsen ist. Es ist wichtig, Ihrer Tochter Sicherheit zu geben, ohne die Realitäten des Lebens und des Sterbens zu verklären.“