Raketen sollen mitten im Meer starten

Der Weltraumbahnhof Cape Canaveral liegt im Land USA. Hier starten Raketen. Foto: Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Wer eine Rakete ins All schießen will, der braucht eine Startrampe. So etwas gibt es zum Beispiel im berühmten Weltraumbahnhof „Kennedy Space Center“ im Land USA. Von dort starten große Raketen.

Inzwischen werden allerdings oft kleinere Raketen für einen Transport gebraucht. Denn etwa Satelliten, die für gutes Internet sorgen sollen, sind nur noch so groß wie ein Kühlschrank. Davon werden immer mehr auf Umlaufbahnen ins All geschickt, auch von deutschen Firmen.

Genau das könnte demnächst auch bei uns passieren: auf einem Schiff in der Nordsee. „Startplätze auf dem Meer haben den großen Vorteil, dass sie weniger Risiken für Mensch und Material bedeuten“, erklärt ein Fachmann.