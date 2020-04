Ratten verwüsten Badezimmer

Der Streetart-Künstler Banksy zeigt in seiner Kunst oft Ratten. Foto: Steven Saphore/AAP/dpa.

Am Computer sitzen, tippen und telefonieren: Solche Arbeiten erledigen gerade viele Menschen von zu Hause. Wegen der Verbreitung des Coronavirus gehen sie zum Arbeiten nicht mehr ins Büro. Aber wie arbeitet ein Streetart-Künstler von zu Hause?</p><p>Streetart st das englische Wort für Straßenkunst. Es ist also Kunst, die draußen auf der Straße zu sehen ist, etwa als Graffiti an Wänden. Ein bekannter Streetart-Künstler aus dem Land Großbritannien heißt Banksy.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er sprüht zum Beispiel oft Ratten an Wände. Das hat er jetzt auch zu Hause gemacht.