Rehe erkunden die Stadt

Diese Rehe sind Menschen gewöhnt. Sie lassen sich auch gern von den Leuten füttern, die den Nara-Park im Land Japan besuchen. Das sind normalerweise recht viele, weil der Park beliebt ist. Doch wegen des Coronavirus bleiben die Leute derzeit eher zu Hause.

Deshalb gehen jetzt die Rehe los. Die Tiere streunten nun auch in der Umgebung des Parks herum. Das schrieb eine Zeitung in Japan. Sogar am Bahnhof wurden schon einige Rehe gesehen. Manche spazieren auch in Wohngebiete und knabbern dann am Rasen und auch mal am Müll.