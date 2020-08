Reiten wie die echten Kelten

So in etwa sahen auch die Kelten aus, die vor über 2000 Jahren umherritten. Foto: Thomas Warnack/dpa

Wenn es in der Nacht zum 1. November gruselig wird, dann haben wir das den Kelten zu verdanken. Dieses Volk lebte vor über 2000 Jahren an vielen Orten in Europa. Sie glaubten, dass in dieser einen Nacht die Lebenden auf die Toten treffen.

Unsere Halloween-Feiern gehen wohl darauf zurück.

Aber was wissen wir noch über die Kelten? Das finden Forscher unter anderem durch Ausgrabungen heraus. Eine ehemalige Siedlung der Kelten lag in Süddeutschland. Dort befindet sich heute der Ort Herbertingen mit einem Museum. In diesem Museum kann man viel zu den Kelten erfahren. Am Wochenende ging es zum Beispiel um deren Reitkunst.