Richtig schön rund

Wassertropfen versuchen immer, möglichst rund zu sein. Foto: Stephan Jansen/dpa

Wenn es geregnet hat, sieht man überall in der Natur die Tropfen: an Blättern, auf Blüten oder an Stängeln. Wer genau hinschaut, bemerkt die Form der Wassertropfen. Dort, wo sie nicht anhaften, sind sie rund oder halbrund.

Warum ist das so?

Die Tropfen bestehen aus ganz vielen winzigen Teilchen: den Wassermolekülen. Sie sind miteinander verbunden, können sich aber bewegen. Alle Teilchen zusammen versuchen, möglichst beieinander zu bleiben.