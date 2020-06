Sammeln auch ohne EM

Zwischendurch zerstörte ein Unwetter seine Sammlung auf dem Dachboden. Doch heute hat Edgar Schatz wieder um die 70 000 Bilder von Fußballern und Stadien.

Seit vielen Jahren sammelt er die Bildchen und klebt sie in Hefte. Am Kiosk, auf Flohmärkten und am Telefon versucht er, fehlende Fußballer zu ergattern.