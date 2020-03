Sammeln, sammeln, sammeln

Diese Bibliothek hat viele Millionen Medien gesammelt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa.

Jeden Tag erscheinen in Deutschland neue Bücher, Zeitschriften und CDs. Aber was passiert, wenn ein Buch nicht mehr gedruckt wird? Oder wenn sich der Musikgeschmack der Leute ändert? Gerät dann alles in Vergessenheit?

Die Deutsche Nationalbibliothek in der Stadt Leipzig möchte das verhindern. Sie wird deshalb auch „Gedächtnis der Nation“ genannt.

Denn sie sammelt und bewahrt seit mehr als 100 Jahren alles auf was in Deutschland veröffentlicht wird oder über Deutschland. Darunter sind Bücher, Zeitschriften, Karten, CDs und Schallplatten. Würde man alle Regale dort aneinander reihen, käme man auf fast 390 Kilometer!