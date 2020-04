Schafe grasen auf dem Dach

Die meisten Gärten befinden sich wohl vor oder hinter einem Haus. Bei diesem Garten ist es anders: Er liegt über der Stadt München, also auf einem Haus. Es ist ein Dachgarten. Dort blühen kleine Bäume und es wächst Gemüse.

Um den Dachgarten in München zu besuchen, muss man mit dem Aufzug in den sechsten Stock fahren. Oben angekommen, hat man einen schönen Ausblick auf die Stadt. An sonnigen Tagen kann man sogar in der Ferne die Berge der Alpen sehen.