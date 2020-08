Schlechte Ernte, gute Ernte

Für manche Landwirte ist die Ernte dieses Jahr gut gelaufen. Andere konnten dagegen viel zu wenig ernten. Und das schon zum dritten Mal hintereinander. Das berichteten Vertreter der Bauern am Dienstag.

Noch ist die Ernte zwar teilweise im Gange, aber wie viel Weizen zum Beispiel am Schluss in Scheunen und Silos liegt, das können die Bauern schon jetzt ausrechnen. Dort wo es im Frühjahr wieder sehr wenig geregnet hat, ist etwa die Weizenernte schlecht ausgefallen. So war es unter anderem im Bundesland Sachsen-Anhalt. Weizen wird zur Herstellung von Mehl für Brot oder Pizzateig gebraucht. Beim Gemüse war das Ergebnis dagegen in Ordnung.