Schon ganz zappelig

„Ich vermisse es wirklich“, sagt Rennfahrer Lewis Hamilton. Und er meint damit natürlich die Rennen in der Formel 1. Eigentlich sollte die Saison schon im März starten. Doch wegen der Corona-Krise wurde das nichts.

Deshalb würde er sich auch in den Rennwagen setzen, wenn keine Zuschauer an der Strecke sind. „Ich weiß nicht, wie spannend es für die Leute am Fernsehen sein wird, aber es ist besser als nichts“, sagt Lewis Hamilton. Ein bisschen Geduld braucht er trotzdem noch. Frühestens am 5. Juli soll das erste Rennen gefahren werden - auf jeden Fall ohne Zuschauer.